Cav sente Meloni. Fdi, in Sicilia sosteniamo Musumeci

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Una telefonata per augurarsi buone vacanze e la promessa di vedersi a settembre per parlare di programmi comuni. E' questo il senso di una telefonata fatta da Silvio Berlusconi alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Nel corso del colloquio, a quanto si apprende, si è parlato anche della candidatura in Sicilia e la leader di Fratelli d'Italia avrebbe ribadito la sua indisponibilità ad allearsi con Alfano. Altro discorso sarebbe la presentazione di liste civiche da concordare con il candidato alla presidenza della regione. Per la Meloni Musumeci resta l'unico candidato in grado di portare il centrodestra alla vittoria. Sempre secondo quanto si apprende, la leader di Fdi avrebbe chiesto al Cavaliere di incontrare Musumeci.