Bomba Firenze: scarcerazioni, procura fa appello a riesame

(ANSA) - FIRENZE, 8 AGO - La procura di Firenze fa appello al tribunale del riesame contro le scarcerazioni di sei anarchici sugli otto fermati il 3 agosto scorso come presunti autori, a vario titolo, dell'attentato dinamitardo di Capodanno alla libreria Il Bargello di Casapound dove un ordigno esplose ferendo gravemente l'artificiere della polizia Mario Vece, e per l'assalto alla caserma dei carabinieri di Rovezzano del 21 aprile 2016. La decisione di fare ricorso è stata presa in una riunione degli inquirenti che si occupano dell'inchiesta. Il ricorso è contro il provvedimento dei gip di Firenze e Roma, in particolare contro le cinque scarcerazioni, su sei posizioni, decise dal giudice Fabio Frangini di Firenze che solo per un indagato, Salvatore Vespertino, 30 anni, ha convalidato il fermo e confermato l'arresto in carcere, rimettendo in libertà tutti gli altri fermati a Firenze. Il secondo fermato che al momento resta in carcere è Pierloreto Fallanca, 30 anni, per decisione del gip di Lecce Carlo Cazzella.