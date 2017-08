Rianimata bimba 5 anni trovata in piscina nel ravennate

(ANSA) - RAVENNA, 8 AGO - E' stata rianimata una bimba di 5 anni trovata sul fondo della piscina di un hotel a Lido di Savio, nel litorale ravennate. Ad avvistarla poco prima delle 18, adagiata senza sensi sul fondo della piscina, è stato il bagnino dell'albergo, che l'ha poi riportata in superficie per iniziare le prime manovre respiratorie. Poco dopo sono intervenuti gli operatori del 118, che l'hanno rianimata. Ora è ricoverata in Rianimazione a Cesena. La bambina, originaria del Bolognese e arrivata assieme ai genitori sulla riviera romagnola, ha ripreso conoscenza. Al momento non si sa se abbia accusato un malore a bordo piscina cadendo poi in acqua o se abbia rischiato di annegare durante un bagno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale Compagnia. (ANSA).