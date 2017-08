Cina: media, attivate procedure massima emergenza per sisma

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - L'Ente cinese per i terremoti ha attivato il livello I, il massimo su quattro, delle procedure di emergenza dopo la scossa di magnitudo 7 che ha colpito la zona di Jiuzhaigou, nella provincia sud occidentale dello Sichuan. Lo riferiscono i media cinesi, citando una nota dell'organismo. Le autorità locali parlano di 5 turisti rimasti uccisi, ma secondo l'Afp il governo di Pechino teme che il sisma abbia causato un centinaio di morti e migliaia di feriti. Circa 130 mila case sarebbero state danneggiate, ha riferito la Commissione nazionale per la riduzione delle catastrofi in un comunicato.