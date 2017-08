Sparatoria tra bande di rom nel centro del paese

Momenti di terrore oggi pomeriggio nel centro di Trescore Balneario, noto centro termale di quasi diecimila abitanti situato a una ventina di chilometri da Bergamo. Attorno alle 14,30 due bande rivali appartenenti a famiglie rom che vivono nella zona si sono infatti affrontate a colpi di pistola in mezzo alla strada e un uomo è rimasto ferito in modo non grave. Si tratta di un 36enne appartenente a una delle due fazioni in lotta.

Tutto è accaduto nel giro di pochi attimi in via Ospedale, di fronte all'ufficio postale del paese: testimoni hanno raccontato che sembrava loro di assistere a una scena da film. In pochi secondi si è infatti scatenato l’inferno con una fitta sparatoria. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri nella sparatoria sono rimaste coinvolte in tutto dieci persone, che hanno raggiunto la zona a bordo di sei diverse automobili. Prima dell’agguato a colpi di pistola c'era stato un inseguimento. All'altezza di un distributore di carburante tre delle auto si sono scontrate tra loro. Ma la fuga è proseguita fino appunto davanti all'ufficio postale, dove c'è poi stata la sparatoria.

Lì si sono di nuovo scontrate tre auto, due grossi suv Hummer e un’Alfa Romeo 166. E’ stato a quel punto che si è verificata la sparatoria, con almeno una decina di colpi esplosi. E’ seguito un fuggi fuggi generale a piedi: alcuni testimoni hanno riferito di persone armate di spranghe e bastoni. Le tre auto sono poi state abbandonate sul piazzale.

L’unico a non andare lontano è stato il trentaseienne che è rimasto ferito durante la sparatoria e che, per questo, non ha potuto scappare. All'arrivo dei carabinieri è stato trovato a pochi metri di distanza, sofferente. E’ stato quindi trasportato in ospedale a Seriate dal personale del 118, ma non è grave. Ora i carabinieri stanno cercando di risalire a tutti i protagonisti della sparatoria, anche per capire se appartenenti alle famiglie rom già al centro di un’indagine di carabinieri e Finanza e che, la scorsa settimana, aveva portato al sequestro di un milione di euro tra beni e auto di lusso.

Non è la prima volta che a Trescore si registrano episodi simili. Già il 9 maggio scorso un rom aveva sparato allo zio, senza ferirlo, e alla cugina, pure lei rimasta illesa. Dopodiché il nipote e suo padre avevano malmenato la zia e il padre dello zio, usciti in soccorso dei familiari. E sempre a Trescore il 3 dicembre 2015 i carabinieri avevano sequestrato una borsa contenente due pistole, una Glock calibro 9 e una Beretta calibro 7,65, oltre a 4 caricatori e una cinquantina di munizioni. A trovare la borsa con le pistole, per caso, un residente che stava pulendo una botola di areazione nei pressi di una delle ville della famiglia rom.