Spedizione punitiva a Mantova, sette neofascisti denunciati

(ANSA) - MANTOVA, 8 AGO - Sono sette, e tutti mantovani, i neofascisti denunciati dalla Digos per l'aggressione del giovane di sinistra avvenuta sabato sera in un bar di Mantova. L'indagine, però, è solo all'inizio e potrebbe riservare sviluppi mettendo a nudo collegamenti con altri gruppi fuori regione, in particolare veneti. Sabato sera, infatti, il gruppo che ha aggredito il giovane poco prima aveva distribuito adesivi del Veneto Fronte Skin-Progetto nazionale.