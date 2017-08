Kenya: presidente Kenyatta davanti a Odinga con 54,8% voti

(ANSA-AP) - NAIROBI, 9 AGO - Il presidente uscente kenyano Uhuru Kenyatta si aggiudica il 54,8% dei voti delle presidenziali di ieri contro il 44,4% del rivale Raila Odinga quando restano da contare solo le schede del 15% dei seggi elettorali nel Paese. Il leader dell'opposizione in Kenya, Raila Odinga, ha denunciato intanto che hackers hanno infiltrato la banca dati della commissione elettorale del Paese e hanno manipolato i risultati del voto per le presidenziali di ieri in quello che ha definito un "attacco alla democrazia".