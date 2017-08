Bagnino morì per salvare bimbe, in Liguria bandiere a lutto

(ANSA) - GENOVA, 9 AGO - Sabato 12 agosto bandiere a mezz'asta su tutte le spiagge della Liguria per onorare, nel giorno delle esequie, la memoria di Pierluigi 'Bigio' Ricci, il bagnino di 57 anni annegato lunedì scorso per salvare due bambine in difficoltà a causa del mare mosso a Torrette di Fano, nelle Marche. A lanciare la proposta è Gianmarco Oneglio, presidente regionale di Fiba Confesercenti. "Abbasseremo le bandiere in segno di rispetto e cordoglio verso la famiglia - commenta Oneglio - ma questa tragedia deve rappresentare anche l'occasione per riflettere sull'importanza dei bagnini e del servizio che ogni giorno prestano sulle spiagge di tutta Italia. Quanto accaduto a Fano deve anche sensibilizzare i bagnanti sul rispetto delle procedure di sicurezza: quando issiamo la bandiera rossa lo facciamo per dare indicazioni importanti". Da tempo "Fiba Confesercenti chiede normative più stringenti e maggiore consapevolezza da parte dei bagnanti, come d'altra parte ribadito lo scorso 1 giugno in occasione dell'incontro con l'ammiraglio Giovanni Pettorino, direttore marittimo della Liguria e comandante del Porto di Genova - ha concluso Oneglio -. Spesso, infatti, c'è chi decide ugualmente di fare il bagno nonostante l'esposizione del segnale che intima il divieto di balneazione, mettendo a rischio la propria vita e quella di chi, come in questo caso Pierluigi Ricci, ha finito per perderla nel tentativo di salvare quella degli altri".