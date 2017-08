(ANSA-AP) - EL-ARISH, 9 AGO - Quattro poliziotti sono stati uccisi oggi in un agguato nel Sinai nord: il gruppo e' stato attaccato mentre viaggiava verso la città di el-Arish. Lo hanno reso noto funzionari della sicurezza che hanno voluto mantenere l'anonimato. L'attentato non e' stato per il momento rivendicato.