Belgio accusa Olanda, insetticida in uova da novembre

(ANSA) - BRUXELLES, 9 AGO - L'Olanda aveva trovato tracce dell'insetticida Fipronil nelle uova già a novembre scorso, ma non l'ha notificato alla Ue: lo ha detto il ministro dell'agricoltura belga, Denis Ducarme, in audizione davanti al Parlamento. Lo scandalo delle uova contaminate al fipronil (insetticida il cui uso è vietato negli allevamenti in Europa), vicenda che interessa soprattutto Belgio, Olanda e Germania, è approdato al parlamento federale belga dove alle commissioni congiunte economia e salute è in corso un'audizione dei ministri alla Salute e all'Agricoltura, Maggy De Block e Denis Ducarme. "Affrontiamo una frode e la giustizia deve punire duramente i truffatori", ha affermato Ducarme, che accusa i vicini olandesi di non aver dato risultati tempestivi dei test. Intanto ieri sera l'agenzia per la sicurezza alimentare belga Afsca ha ammesso di essere a conoscenza della questione dal 2 giugno, ma di averla notificata all'Unione europea solo il 20 luglio.