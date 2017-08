Governo: Realacci, Minniti? Non ha standing per fare premier

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Sulle ambizioni del ministro dell' Interno Marco Minniti e sul retroscena che lo vorrebbe come possibile candidato di Palazzo Chigi, Ermete Realacci, esponente del Pd e presidente della Commissione Ambiente della Camera ha commentato questa mattina a Omnibus: "Minniti non credo abbia queste mire e non credo abbia anche lo standing per occupare quella posizione".