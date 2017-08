(ANSA) - PARGI, 9 AGO - "Sappiamo che è un atto deliberato, non accidentale". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Gérrard Collomb, all'uscita dell'ospedale di Percy, dove ha visitato 3 dei 6 militari feriti a Levallois Perret. "È la sesta volta che i militari del dispositivi Sentinelle sono presi come obiettivo" ha ricordato sottolineando che "la minaccia resta importante" e le forze di sicurezza "sono sempre prese come obiettivo". Il ministro ha quindi detto che le misure di sicurezza previste dal governo sono "necessarie".