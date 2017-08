(ANSA) - PECHINO, 9 AGO - La Corea del Nord ha liberato Lim Hyeon-su, un pastore canadese di origine coreana, "per motivi umanitari": l'agenzia Kcna ha reso noto che la decisione è in linea con le disposizioni della Corte centrale del Nord. Lim, in arresto all'ingresso nel Paese avvenuto a gennaio 2015 con una missione umanitaria dalla Cina, era stato condannato a dicembre all'ergastolo e ai lavori pesanti perché riconosciuto colpevole dalla Corte suprema di "complotto sovversivo" contro Pyongyang.