Ragazzi lanciano sassi sulla Sassari-Olbia

(ANSA) - OLBIA, 9 AGO - Lanciavano sassi sulla Sassari-Olbia, nel tratto della Statale aperto al traffico la settimana scorsa. Cinque ragazzi, tutti di Olbia e di età compresa fra i 15 e i 16 anni, sono stati denunciati dai carabinieri alla Procura della Repubblica per minorenni di Sassari. I cinque adolescenti sono stati colti in flagrante ieri intorno alle 20 dai carabinieri del Nucleo Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, avvisati in precedenza da alcune segnalazioni arrivate al 112. I militari, coordinati dal tenente colonnello Alberto Cicognani, hanno sorpreso i giovani mentre si "divertivano" a lanciare pietre da una collina che, all'uscita della città, sovrasta l'ingresso della Statale 729 Olbia-Sassari. Pur non avendo colpito nessuno, sui cinque ragazzi peserà la grave ipotesi di reato di attentato alla sicurezza dei trasporti in concorso tra loro previsto dall'articolo 432 del codice penale.