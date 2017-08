Iran: Rohani nomina tre donne vice presidenti

(ANSA) - TEHERAN, 9 AGO - Il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha nominato tre donne all'incarico di vice presidenti del nuovo governo per il suo secondo mandato. Rohani ha nominato Masumeh Ebtekar con delega alle Donne e gli affari familiari, Laya Joneidi agli Affari legali e il Shahindokht Molaverdi come assistente del presidente per i Diritti di cittadinanza. Due delle tre posizioni erano già occupate dalle donne durante il primo mandato di Rohani: Molaverdi è stata vice presidente per le Donne e gli affari familiari, mentre Ebtekar è stata responsabile della Protezione dell'ambiente. La nomina delle tre donne è venuta il giorno successivo alla presentazione al Parlamento del nuovo governo formato interamente da uomini. Oltre ai vice presidenti, il secondo governo Rohani sarà composto da 18 ministri, anche se al Parlamento è stato presentato per l'approvazione un elenco di 17 candidati, poiché non è stato ancora assegnato il titolare del ministero delle Scienze.