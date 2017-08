Gb: record reati sessuali su metro Londra,oltre mille l'anno

(ANSA) - LONDRA, 9 AGO - Un nuovo preoccupante record di reati sessuali è stato registrato sulla metropolitana di Londra e nelle linee della overground. Secondo la British Transport Police, sono stati oltre mille gli abusi, il 15% in più rispetto al picco annuale precedente e il doppio rispetto ai 567 segnalati due anni prima. I casi riguardano soprattutto i milioni di pendolari che si spostano ogni giorno per raggiungere il loro posto di lavoro e tornare a casa. Il fenomeno è talmente allarmante che è stata lanciata dalle autorità della capitale una campagna, con tanto di video, chiamata 'Report it to stop it' (Denuncialo per fermarlo) che invita le vittime degli abusi, soprattutto donne, a segnalare quanto subiscono sui vagoni della Tube o nelle stazioni.