Carceri: evade durante permesso per incontrare figli

(ANSA) - TORINO, 9 AGO - Una donna di 37 anni detenuta nel carcere delle Vallette, a Torino, è evasa dopo avere ottenuto un permesso di 12 ore per incontrare i figli. La reclusa di nazionalità italiana, Nadia Bombker, doveva rientrare alle 21 di ieri sera. A darne notizia è l'Osapp, Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria. Tecnicamente dopo le 12 ore dal mancato rientro, quindi in questo caso da stamane alle 9, scatta l'evasione. "Siamo all'ennesimo grave episodio che pone dei dubbi sulla funzionalità dell'attuale sistema penitenziario italiano", è il commento di Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp. "Ma ciò che ancora di più ci amareggia - continua - è l'apprendere che anche ai massimi livelli istituzionali si minimizzi o addirittura si neghi la rilevanza di tali episodi". "Non bisogna demonizzare i benefici e le misure alternative, che sono preziosi e indispensabili", sostiene invece il direttore del carcere di Torino, Domenico Minervini.(ANSA).