(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Comincia la "controffensiva" del M5S ai due attacchi hacker subiti in questi giorni dalla piattaforma Rousseau. Ieri sera, a quanto si apprende, agli iscritti del M5S è infatti arrivato, via mail l'invito di cambiare la password d'accesso al sistema centrale del Movimento. La misura rientra in quelle che solitamente prendono i gestori di un sito web dopo un attacco hacker.