M5s: Nuti, paragonare attacco Rousseau a Cia o Nasa ridicolo

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - "Molti simpatizzanti o semplici cittadini dicono che anche i sistemi informatici della Nasa, Cia, Russia, Usa sono stati attaccati in passato ma, perdonatemi, questo non significa nulla, è un paragone ridicolo e dimostra che non si è capito quanto è emerso e il diverso livello di protezione e di attacco. Stessa cosa quando si afferma che il Pd non può parlare perché non ha piattaforme simili, giusto, vero, ma che risposta è? Che il Pd e i partiti facciano schifo e decidano tutto in pochi nelle segrete stanze è cosa nota ma non certo una risposta valida". Lo scrive in un post dedicato all'attacco hacker a Rousseau, il deputato Riccardo Nuti, sospeso da diverse settimane dal M5S per il caso firme false a Palermo. "Se non vi è noto vi informo che il secondo hacker afferma di essere entrato da mesi dentro Rousseau quindi se questo fosse vero come si fa ad essere certi che le votazioni online non sono state alterate? Sono tutti aspetti da analizzare con attenzione e senza superficialità", attacca Nuti.