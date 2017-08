(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Il ministro dell'Interno Marco Minniti presiederà domani a Foggia una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto della situazione dopo l'agguato di oggi a San Marco in Lamis in cui sono state uccise quattro persone. L'incontro è in programma in prefettura alle 16. Al termine il ministro incontrerà il sindaco di Foggia e i primi cittadini di alcuni dei comuni della Provincia. In nuova faida Gargano sono 17 le persone uccise dall'inizio dell'anno. L'ultimo delitto, il 27 luglio, è stato quello del ristoratore di Vieste, Omar Trotta, 31 anni, freddato a colpi di pistola mentre si trovava nel suo locale.