Agguato nel Foggiano: 4 morti, due contadini uccisi perché testimoni

Quattro persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco in un agguato compiuto a San Marco in Lamis (Foggia). Una delle quattro vittime è il presunto boss Mario Luciano Romito, di 50 anni, di Manfredonia, ritenuto dagli investigatori uno degli esponenti di spicco dell’omonimo clan. A sparare è stato un commando di 4-5 uomini che avrebbe agito prima contro un maggiolone, su cui erano a bordo le prime due vittime. Poi sarebbero stati uccisi due contadini a bordo di un Fiorino, freddati perchè testimoni involontari di quanto accaduto. Era sfuggito ad altri agguati Mario Luciano Romito, di 50 anni, boss della mafia garganica, ritenuto dagli investigatori a capo dell’omonimo clan che negli ultimi anni si è contrapposto al clan dei Li bergolis di Monte Sant'Angelo nella cosiddetta faida del Gargano, ucciso oggi in un agguato a San Marco in Lamis insieme con il suo autista, il cognato Matteo De Palma, e ad altre due persone, due contadini, ammazzati dal commando armato perchè testimoni involontari del duplice omicidio.

Tra gli episodi più eclatanti, quello avvenuto il 18 settembre del 2009: Mario Luciano Romito - obiettivo dei killer che hanno agito oggi - uscì illeso da un attentato dinamitardo mentre si stava recando, in compagnia del fratello Ivan, alla caserma dei carabinieri dove aveva l’obbligo di firma. Il cofano dell’Audi A4 Station Wagon sulla quale viaggiavano lui e il fratello - anche lui non ebbe ferite - saltò in aria a causa di una bomba.