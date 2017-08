(ANSA) - PALERMO, 9 AGO - Candidato 'centrista' alla presidenza della Regione siciliana e intesa per le politiche con un'alleanza di coalizione se la legge elettorale dovesse rimanere quella attuale: sono due dei punti chiave dell'accordo su cui stanno lavorando il Pd e Ap di Angelino Alfano. "Il dialogo è molto avanzato", dice all'ANSA il sottosegretario e coordinatore di Ap in Sicilia, Giuseppe Castiglione. "L'accordo non è ancora chiuso, ma il confronto è positivo", aggiunge Castiglione.