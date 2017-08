(ANSA) - PECHINO, 9 AGO - La Cina risponde ai toni usati da Donald Trump sulla Corea del Nord, come la minaccia di "fuoco e furia", mettendo in guardia dai rischi della retorica a causa dell'attuale situazione "altamente complicata e sensibile". "Ci auguriamo che tutte le parti rilevanti parlino con cautela e si muovano con prudenza, evitando - recita una nota del ministero degli Esteri - di provocarsi a vicenda e un'ulteriore escalation della tensione, battendosi per il ritorno quanto prima possibile al corretto binario del dialogo e dei negoziati".