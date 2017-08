Usa: sito porno si offre come sponsor per lavori metro Ny

(ANSA) - NEW YORK, 9 AGO - Uno dei più popolari siti porno si offre di partecipare al recupero della rete della metropolitana di New York. RedTube, con venti milioni di utenti al giorno e di proprietà del colosso della pornografia MindGeek, ha risposto alla proposta del governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, che suggeriva alla Mta (Metropolitan Transportation Authority, l'ente trasporti della città) di aprire a sponsor privati per finanziare i lavori di cui tanto disperatamente ha bisogno la iconica 'subway' della Grande Mela. "Qui a RedTube siamo entusiasti di dare una mano e di ricambiare i nostri fedeli fan di New York - si legge nella lettera inviata a Cuomo - Vorremmo ufficialmente presentare la nostra richiesta per essere considerati come sponsor di una delle stazioni". Non e' chiaro se Cuomo considererà la richiesta. Qualche giorno fa il sindaco di New York Bill de Blasio aveva proposto di tassare i ricchi della citta' per finanziare i lavori di sistemazione della rete metropolitana.