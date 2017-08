Corea Nord: minacce Trump "un mucchio di sciocchezze"

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Le forze armate della Corea del Nord definiscono la minaccia di Trump "un mucchio di sciocchezze", "solo la forza assoluta" può convincere Trump. "Solo la forza assoluta" può funzionare con qualcuno "privo di ragione" come Trump. Così in una dichiarazione delle Forze Armate la Corea risponde al presidente Usa che aveva intimato a Pyongyang di "fermare le azioni che potrebbero portare a una fine del suo regime e alla distruzione della sua gente". Pyongyang infine fa sapere che completerà il piano per attaccare le acque vicine a Guam per metà agosto, "poi attenderà l'ordine del Comandante in Capo".