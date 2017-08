Corea Nord: pronti ad attaccare Guam a metà agosto

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Le minacce di Trump sono "un mucchio di sciocchezze", e "solo la forza assoluta" può funzionare con qualcuno "privo di ragione" come il presidente Usa. Pyongyang torna ad alzare la posta, dopo il monito del capo del Pentagono James Mattis contro "azioni che potrebbero portare a una fine del suo regime e alla distruzione della sua gente". Ma soprattutto dopo quell'avvertimento di "fuoco e furia" se la minaccia nucleare non si fermerà lanciato direttamente dal presidente Usa. Parole che un comunicato dell'esercito bolla come "sciocchezze", annunciando che il piano per l'attacco alle acque di Guam a metà agosto andrà avanti. E anche se Mattis ha assicurato che gli Usa stanno comunque "lavorando a una soluzione diplomatica" convinti che Pyongyang "perderebbe" ogni tipo di guerra, la Corea del Nord non sembra avere intenzione di abbassare i toni. Intanto il Giappone ha fatto sapere che e' in condizione di intercettare e abbattere i missili che la Corea del Nord dice di voler lanciare contro il territorio Usa.