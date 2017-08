Venezuela: lettera 'solidarietà' di Raul Castro a Maduro

(ANSA) - L'AVANA, 10 AGO - Il presidente cubano Raul Castro ha inviato una breve lettera sottolineando la "solidarietà militante di tutti i cubani" al collega venezuelano Nicolas Maduro. "Con giubilo rivoluzionario ho appreso i risultati delle elezioni e l'insediamento dell'Assembla Costituente", ha precisato Raul in una lettera, commentando che tale processo "rende il Venezuela un simbolo del nostro continente". "Ogni azione del terrore rafforza il morale del popolo, ogni aggressione lo rende più forte, ogni colpo rafforza l'unità", prosegue Castro ricordando inoltre "il sostegno popolare" dei venezuelani nei confronti della Costituente. "Sicuramente ci saranno giorni di forte lotta, di assedio internazionale... ma anche di creazione e lavoro per i rivoluzionari e il popolo venezuelano, che non sarà solo e avrà i cubani in prima fila nella solidarietà militante".