Incidente, chiuso tratto A14, 7 km coda

(ANSA) - ANCONA, 10 AGO - Il tratto dell'A14 Bologna-Taranto è chiuso in direzione sud da San Benedetto del Tronto alla Val Vibrata a causa di un incidente avvenuto in territorio abruzzese, al km 316, dove un mezzo pesante si è ribaltato dopo aver urtato la barriera spartitraffico (l'autista è rimasto ferito). In corrispondenza dell'uscita obbligatoria di San Benedetto del Tronto al momento si registrano 7 km di coda. Altri 3 km di coda ci sono all'uscita di Pedaso e 1 km di auto in coda all'uscita obbligatoria di Grottammare. Per gli utenti fermi in coda è stata attivata la distribuzione di acqua da parte del personale di Autostrade per l'Italia. In corso le operazioni di ripristino dell'incidente. Sul luogo dell'evento, il traffico lungo la carreggiata opposta transita su una corsia per consentire i lavori di ripristino della barriera spartitraffico danneggiata. Agli utenti che da Ancona sono diretti verso Pescara si consiglia di uscire a Fermo e tramite la SS16 Adriatica rientrare in autostrada a Val Vibrata.