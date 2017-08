Milano: Sala, archiviazione Campo X è segno terribile

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - "Nel rispetto di quello che dice la magistratura sono totalmente con l'Anpi. Anche per me è stata una grande sorpresa, obiettivamente è stato un segno veramente terribile per la nostra città". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la decisone della Procura di procedere all'archiviazione nella vicenda dei saluti romani al Campo X del Cimitero Maggiore, dove lo scorso 29 aprile si sono radunati i militanti di estrema destra per commemorare i caduti della Rsi. "Non capisco perché la decisione sia andata in quel senso - ha aggiunto a margine della commemorazione dei martiri dell'eccidio nazi fascista di piazzale Loreto -. Essendoci stati tutti gli elementi per definire una chiara apologia del fascismo e identificare le persone. Quindi sono con l'Anpi al 100 per cento". "Rispetto le altre istituzioni - ha concluso -, ma mi sembra una cosa difficile da capire e da spiegare alle persone per bene come queste, che sono qua oggi".