Germania: sondaggio, Merkel perde consensi

(ANSA) - BERLINO, 10 AGO - Brusco ritorno al lavoro per la cancelliera Angela Merkel, che in un mese ha perso 10 punti di consenso, passando dal 69% di luglio al 59% di agosto. Anche il candidato dell'opposizione Martin Schulz (Spd) perde 4 punti, arrivando al 33%. Questi i dati comunicati da ARD-DeutschlandTrends, che misura il gradimento dei politici tedeschi. E se il consenso diminuisce, scivola anche il grado di soddisfazione per il lavoro del governo, che passa al 47%, ovvero 8 punti in meno del mese precedente. Nei sondaggi rimane comunque l'Unione Cdu-Csu la forza politica più rappresentativa con il 39% dei consensi, mentre l'Spd guadagna un punto, e si colloca al 24%.