(ANSA) - BEIRUT, 10 AGO - Con temperature che hanno toccato i 50 gradi Celsius a Baghdad e in altre città dell'Iraq, le autorità irachene hanno decretato per oggi una giornata di chiusura di tutti gli uffici pubblici e giorno festivo per tutti gli impiegati statali. Lo riferisce la tv irachena al Iraqiya citando un comunicato del governo. Domani, venerdì, è il tradizionale giorno di riposo settimanale. Il centro nazionale di meteorologia iracheno ha previsto che le temperature potranno salire oltre i 50 gradi nelle prossime ore. L'anno scorso a Bassora, nel sud del paese, si arrivò a 53 gradi. E anche allora si decise per la chiusura di due giorni degli uffici pubblici.