Venezuela: botta e risposta fra Maradona e Capriles

(ANSA) - BUENOS AIRES, 10 AGO - Botta e risposta fra Diego Armando Maradona e il leader oppositore venezuelano Henrique Capriles, che ha criticato duramente il fuoriclasse argentino per il suo appoggio al governo di Nicolas Maduro. Tutto è cominciato quando Maradona ha pubblicato su Facebook un messaggio nel quale si proclamava "chavista fino alla morte" e prometteva che "quando Maduro lo ordinerà, mi vestirò da soldato per combattere contro l'imperialismo". Capriles ha risposto invitandolo a venire a Caracas, ma "non per rinchiudersi in un albergo a cinque stelle o nel palazzo presidenziale, io lo porto nei 'barrios' dove la gente vive con 15 dollari al mese". "Non venire a fare la vittima con me, Capriles - ha scritto Maradona in un nuovo messaggio, pubblicato con la foto della casa in cui è nato, in una delle zone più povere di Buenos Aires - io so cosa vuol dire vivere con 7 fratelli e non avere da mangiare"."Magari avessimo avuto 15 dollari!. La differenza fra me e te è che io sono mi sono mai venduto. Viva Maduro!".