Brexit: Gina Miller terrorizzata,'temo un attacco con acido'

(ANSA) - LONDRA, 10 AGO - Gina Miller da mesi vive col terrore di subire un attacco con l'acido. L'imprenditrice e attivista filo-europea lo ha raccontato in una intervista al sito Verdict, ripresa oggi dal Guardian, in cui afferma di avere paura ogni volta che esce di casa e quando vede qualche passante che ha una bottiglia in mano. Timori da collegare anche ai sempre più frequenti attacchi con l'acido che si sono verificati a Londra. Nel caso della Miller, è stata più volte minacciata sui social media e uno dei suoi detrattori, Rhodri Colwyn Philipps, l'attuale visconte di St Davids, è stato condannato a 12 settimane di carcere per offese razziste nei confronti della donna e per aver istigato su Twitter a investirla "accidentalmente". Miller sta addirittura pensando di lasciare il Regno Unito nel caso in cui non finissero gli abusi contro di lei.