Dj Fabo: 15 novembre udienza preliminare per Cappato

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - E' stata fissata per il 15 novembre davanti al gup Livio Cristofano, l'udienza preliminare in cui Marco Cappato risponde di aiuto al suicidio per aver accompagnato, lo scorso febbraio, Dj Fabo in una clinica vicino a Zurigo per il suicidio assistito. Udienza che potrebbe anche saltare in quanto non si esclude una richiesta di processo con rito immediato da parte dell'esponente Radicale con la conseguente apertura del dibattimento davanti alla Corte d'Assise di Milano in tempi rapidi. I pm Tiziana Siciliano e Sara Arduini avevano chiesto di archiviare il caso o di sollevare una questione di costituzionalità della norma sull'aiuto al suicidio. Il gip Luigi Gargiulo ha invece respinto l'istanza e ha ordinato l'imputazione coatta e la successiva richiesta di rinvio a giudizio per Cappato ritenendolo responsabile.