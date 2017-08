Sicilia: Micciché (FI), Alfano? E' partita ancora aperta

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Alfano? E' partita ancora aperta". Così Gianfranco Micciché, commissario di Forza Italia in Sicilia, parla al Giornale Radio Rai del gioco delle alleanze politiche in vista del voto di novembre. La sua operazione di riconciliazione tra Berlusconi e Alfano è fallita? "Speriamo ancora che Alfano possa venire con noi, non ha chiuso con la sinistra, questo glielo dico per certo. Tutti gli esponenti siciliani di Ap vogliono venire con noi, quindi la partita non è chiusa - afferma - e io spero ancora di poterla vincere. Certo, se a ogni passo avanti che noi facciamo qualche nostro alleato ne fa uno indietro, le trattative diventano molto faticose".