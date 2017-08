Sicilia: Mdp e Si, da Pd-Ap vecchio sistema potere

(ANSA) - PALERMO, 10 AGO - "Non possiamo in questo contesto non vedere come l'accordo politico tra il Pd e Alfano sostituisca al modello Palermo - fondato sulla centralità di un civismo politico, democratico e di cambiamento radicale - una alchimia politica siciliana che ripropone ancora una volta il sistema di potere che ha caratterizzato l'esperienza del governo Crocetta". Lo dicono gli esponenti di Mdp e Sinistra italiana, Angelo Capodicasa, Mariella Maggio, Pippo Zappulla, Luca Casarini e Bianca Guzzetta.