Cadavere fidanzata in auto: amica da Mazzega sera precedente

(ANSA) - UDINE, 10 AGO - Francesco Mazzega, l'uomo di 36 anni accusato dell'omicidio della fidanzata Nadia Orlando, avrebbe trascorso la sera prima del delitto in compagnia di un'amica e collega di lavoro. E' stata lei stessa a riferirlo agli inquirenti, mentre lui non ne avrebbe parlato nel suo interrogatorio. La donna si è presentata spontaneamente dai Carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli (Udine) per raccontare la circostanza dopo aver appreso la notizia del delitto.