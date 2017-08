Migranti: Prefettura sospende l' arrivo di dieci a Albenga

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - Non arriveranno più i 10 migranti che avrebbero dovuto essere ospitati in un alloggio privato in regione Antognano ad Albenga. L'annuncio è arrivato al termine del vertice tra Prefettura, amministrazione comunale ed una delegazione di residenti. "Sono stati fatti gli accertamenti negli immobili che erano stati resi disponibili, e sembra che siano emerse problematiche che non permetterebbero di utilizzarli - annuncia il sindaco Giorgio Cangiano -. Oltre a ciò, la Prefettura ha compreso le nostre ragioni ed ha deciso di sospendere l'invio di migranti ad Albenga". "Noi abbiamo evidenziato due punti fondamentali - spiega Cangiano - Albenga non è una città razzista e inospitale, e lo dimostrano i dati: abbiamo circa 2600 extracomunitari regolari sul territorio, oltre il 10% della popolazione della città. Queste persone sono integrate, lavorano e rappresentano anche una ricchezza e una risorsa per Albenga. Poi purtroppo però abbiamo anche una presenza di irregolari e questi invece rappresentano un problema".