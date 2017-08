Usa: pollo gigante con faccia Trump vicino alla Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 10 AGO - Un gigantesco pollo gonfiabile con le sembianze di Donald Trump ha fatto la sua comparsa nei pressi della Casa Bianca. Il pallone gonfiabile, ribattezzato 'Trump Chicken' o 'Chicken Don', è stato collocato nell'area a sud della dimora del presidente chiamata 'Eclipse', ossia tra la residenza e il Washington Monument. Il pollo gigante è un'iniziativa del regista documentarista Taran Singh Brar come gesto di protesta contro un presidente considerato un 'leader debole e inefficiente'. "Ha troppa paura di rendere pubbliche le sue dichiarazioni dei redditi - ha detto in un'intervista il regista - ha troppa paura di puntare i piedi contro Vladimir Putin e sta giocando a fare il pollo con la Corea del Nord". Il regista ha inoltre confermato che il suo pollo è in regola e che ha ottenuto tutti i permessi necessari per essere collocato vicino alla Casa Bianca. Il presidente Trump tuttavia non vedrà il pollo con le sue sembianze perché si trova in New Jersey nel suo golf club resort.