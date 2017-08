Usa: Ivanka apre una sua boutique alla Trump Tower di Ny

(ANSA) - NEW YORK, 10 AGO - Ivanka Trump non deve preoccuparsi del fatto che grandi magazzini come Nordstrom non vogliano vendere i suoi vestiti in segno di protesta verso il padre Donald: la figlia del presidente americano aprira' infatti un negozio monomarca all'interno della Trump Tower, nel cuore di New York, sulla Quinta Strada di Manhattan. L'inaugurazione e' prevista per l'autunno. Ivanka e' stata criticata diverse volte poiche' i vestiti del suo marchio sono prodotti in Cina, in una fabbrica dove secondo il Washington Post le dipendenti sono sottopagate e guadagnano soltanto 62 dollari per una settimana di 60 ore lavorative. Oltre ad andare contro la politica del padre che spinge a "comprare americano e assumere lavoratori americani".