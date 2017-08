Comuni: Boschi, bandi gara cresciuti 70%, si torna investire

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Dopo i dati pubblicati ieri dall'Istat sulla produzione industriale, un'altra buona notizia: in un anno i bandi di gara nei comuni sono cresciuti del 70,8%. Un bel segnale di ripresa che indica che i comuni sono tornati a investire nelle opere pubbliche per migliorare la vita dei cittadini. Dall'inizio di quest'anno la crescita dei bandi in tutto il settore pubblico è stata pari al +2,9 secondo i dati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore". Lo scrive su Facebook la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. "Le misure messe in campo nel 2016 dal governo dei #MilleGiorni, a cominciare dalla sostituzione del Patto di Stabilità Interno con la più espansiva "regola del pareggio", funzionano. Dopo anni di stallo, l'Italia sta tornando a crescere. Noi non ci fermiamo e andiamo #avanti", sottolinea.