Migranti: Malan, bene Bassetti, regole vanno rispettate

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Oggi anche il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei afferma che l'accoglienza dei migranti deve avvenire nel rispetto delle regole. Da anni diciamo che la linea sul tema del Partito Democratico non poteva funzionare, e ora ne abbiamo quotidiane conferme. Purtroppo dobbiamo registrare ancora una volta la resistenza delle Ong, fra cui Medici senza Frontiere, la più ideologizzata, che in un video diffuso oggi ha ribadito che non vuole poliziotti a bordo e continuerà a fare ciò che vuole, cioè ad andare contro la legge. Mi chiedo però perché MSF, che è un'organizzazione francese, non vada a portare i migranti che trasporta in Francia anziché in Italia. A quanto pare, sanno che in Francia sarebbero cacciati malamente, mentre in Italia trovano purtroppo gioco facile". Lo dice il senatore di Fi Lucio Malan.