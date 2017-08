Stop autovelox 'selvaggi', dovranno essere segnalati

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Stop all'autovelox 'selvaggio' usato per fare cassa e non per dissuadere gli automobilisti che premono troppo sull'acceleratore. Il Viminale ha emanato una circolare che parla chiaro: gli autovelox devono essere preannunciati con segnali a terra e le postazioni di controllo devono essere visibili. "Gli organi di polizia stradale che utilizzano i dispositivi e i sistemi di controllo della velocità - si legge nel documento - devono assicurarsi che la postazione di controllo sia efficacemente segnalata e resa visibile, nonché collocata a un'adeguata distanza, sia dal segnale che indica l'attività di accertamento, sia dal segnale riportante il limite massimo di velocità". Gli autovelox dovranno inoltre essere sottoposti a verifiche annuali. "Le forze dell'ordine - spiega Rocco Palese, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera - che disattenderanno le disposizioni commetteranno il reato di abuso d'ufficio ed i verbali potranno essere annullati presentando ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace".