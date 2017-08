Migranti: Guerini, parole Bassetti sagge e condivisibili

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Le parole del cardinal Bassetti, presidente della Cei, non solo sono sagge e condivisibili, ma indicano in modo chiaro e netto come accoglienza e sicurezza, umanità e rispetto delle leggi vadano tenute insieme per affrontare con efficacia e solidarietà un fenomeno così importante come le grandi migrazioni". Lo afferma Lorenzo Guerini, coordinatore della segreteria del Partito Democratico.