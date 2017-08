Morte Dall'Aglio, causa è arresto cardiocircolatorio

(ANSA) - MODENA, 10 AGO - Il nuotatore Mattia Dall'Aglio è morto per un arresto cardiocircolatorio. Ha stabilito questo l'autopsia alla medicina legale del Policlinico sul corpo del 24enne deceduto domenica in una sala adibita a palestra nei pressi della piscina dei vigili del fuoco a Modena. Secondo le prime notizie sugli esami autoptici, iniziati verso le 12.30 e proseguiti per circa 2 ore, il cuore del ragazzo sarà inviato in un centro specializzato a Padova per accertamenti, per chiarire con maggiore precisione la dinamica del decesso. Inoltre all'esito dell'autopsia non sarebbe stato possibile stabilire con esattezza l'orario in cui Dall'Aglio è morto. Per il decesso dello sportivo sono indagati, con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, il presidente dell'associazione 'Amici del nuoto', che si occupa della struttura, e un tecnico, allenatore, dell'associazione stessa. Oltre al perito nominato dalla procura, all'autopsia hanno preso parte il consulente nominato dai due indagati e quello dei parenti del nuotatore.