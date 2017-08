Kenya: opposizione,'dati commissione danno Odinga vincitore'

(ANSA) - NAIROBI, 10 AGO - L'opposizione kenyana possiede i "dati completi" dei server della commissione elettorale che dimostrerebbero che Raila Odinga ha vinto le elezioni presidenziali di martedì con diverse centinaia di migliaia di voti in più del presidente Uhuru Kenyatta. Lo sostiene uno dei leader, Musalia Mudavadi, aggiungendo che è in atto "un grave tentativo di alterare i risultati finali". I funzionari elettorali hanno contestato le dichiarazioni di Odinga secondo cui gli hacker si sarebbero infiltrati nel database della commissione e manipolato i risultati. Secondo i dati provvisori diffusi dalla commissione sul proprio sito, Kenyatta è in vantaggio con un grosso margine in quasi tutti i seggi già scrutinati.