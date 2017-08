Maltempo: danni per alberi su strade e linee elettriche

(ANSA) - TRIESTE, 11 AGO - Sono proseguiti nella notte, e continueranno oggi in Friuli Venezia Giulia, gli interventi sul territorio della Protezione civile e dei Vigili del fuoco per i danni dovuti alla caduta di alberi e ramaglie sulle strade, sulle linee elettriche e telefoniche, con interruzioni del transito e dei servizi essenziali. In diversi Comuni la situazione sta gradualmente ritornando alla normalità. Rimangono ancora interrotte la strada di collegamento tra Paularo e Cason di Lanza e la strada regionale 646 per Uccea a Lusevera, verso il confine con la Slovenia. Tra le 16.30 e le 18.00 di ieri, periodo in cui si è abbattuta su oltre 120 Comuni del Friuli Venezia Giulia la forte perturbazione che ha causato danni e disagi, il Numero unico per le emergenze 112 ha ricevuto circa 2.000 telefonate, un numero pari a quello che viene gestito nell'arco di un'intera giornata, la maggior parte delle quali indirizzate ai Vigili del Fuoco. Prosegue il lavoro dei 500 tecnici di e-distribuzione, che sono riusciti a rialimentare nella notte migliaia di utenze saltate per il maltempo di ieri. Sono scesi a 18 mila al momento - informa l'azienda del gruppo Enel - i clienti senza corrente, rispetto ai 70 mila comunicati con una nota delle ore 22.00 di ieri. I 500 tra tecnici e operativi di e-distribuzione stanno fronteggiando dal pomeriggio di ieri l'eccezionale e violenta perturbazione che ha provocato il distacco di 100 mila utenze. (ANSA).