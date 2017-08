Incendi: pompiere appiccava fuochi, contestati 7 casi

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Un Vigile del fuoco in cerca di adrenalina appiccava egli stesso degli incendi per poi dare l'allarme e intervenire con i compagni per spegnerlo. L'uomo è stato filmato e denunciato dai carabinieri di Pavia, insospettiti per una serie di incendi circoscritti in una stessa zona. Si tratta di un volontario di 28 anni, che si è dimesso dal suo incarico. Ai militari ha detto che in Lomellina si verificavano pochi incendi e lui desiderava emulare gli interventi di una nota serie TV sui Vdf americani che seguiva con passione. Al vigile del fuoco, Marco P., 28 anni, di Palestro (Pavia), un cosiddetto 'discontinuo', vengono al momento contestati sette episodi di incendio doloso. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Pavia, per i reati di incendio doloso e truffa aggravata, quest'ultima in relazione ai compensi (modesti) percepiti per gli interventi.