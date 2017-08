(ANSA) - CIUDAD VICTORIA (MESSICO), 11 AGO - Nove detenuti sono morti e undici altri sono rimasti feriti in seguito ad una grande rissa scoppiata nel carcere della città di Reynosa, nel Nord del Messico. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, due gruppi rivali di detenuti si sono scontrati utilizzando bastoni e pietre in due diverse zone del carcere. Per riportare l'ordine, le guardie del carcere hanno sparato colpi d'arma da fuoco.