(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Non c'è in vista alcun blitz del segretario Matteo Renzi sulla questione dello Ius soli. Lo precisa una nota del Partito Democratico smentendo ricostruzioni giornalistiche definite "prive di fondamento". "Come è noto - si legge in una nota del Nazareno - il Pd ha rimesso la decisione sul voto di fiducia al governo e non è in preparazione nessun blitz".